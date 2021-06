Xhaka: “Arsenal weiss, was ich machen will”

Mit der Schweizer Nationalmannschaft will Granit Xhaka am Montag (21 Uhr) gegen Frankreich den 67 Jahre andauernden Achtelfinalfluch brechen. Nach der EM wird sich seine Zukunft klären – und die liegt nicht beim FC Arsenal.

“Es ist sehr schön, ja”, antwortet Granit Xhaka auf Nachfrage des “Blick”, wie es ihm denn in Rom so gefalle. Die Antwort lässt tief blicken. Sein Wechsel zum AS Rom soll kurz vor dem Abschluss stehen. Beim FC Arsenal hat der Nati-Captain seinen Wechselwunsch bereits klar zum Ausdruck gebracht. “Arsenal weiss, was ich machen will.”

Der Deal hakt momentan aber noch an den finanziellen Konditionen. “Calciomercato.com” zufolge signalisiert die Roma keinerlei Bereitschaft, ihr von Arsenal abgelehntes 15-Millionen-Angebot noch mal nachzubessern. Der Wille sei aber immerhin da, Bonuszahlungen in Höhe von drei Millionen Euro zu ermöglichen.

Spekuliert wird darüber, dass eine Million Euro bei Xhakas 30. Pflichtspiel für die Roma fällig wird. Überdies könnte die weitere Bonussumme davon abhängen, wie viele Tore der Mittelfeldmotor erzielt und welche Ziele unter dem neuen Trainer José Mourinho erreicht werden.

Die Einigung mit der Roma soll übrigens schon längst erzielt worden sein (4 Jahre, 2,5 Mio. Euro netto pro Saison). Zunächst liegt Xhakas volle Aufmerksamkeit jedoch auf das EM-Achtelfinal gegen Frankreich, das am Montag (21 Uhr) in Bukarest ausgespielt wird. Nach dem Turnier dürfte sich die Zukunft des 28-Jährigen ziemlich schnell klären.

27 Juni, 2021