Xhaka-Nachfolger: Arsenal bereitet Angebot für Rice vor

Granit Xhaka strebt nach sieben Jahren beim FC Arsenal eine neue Herausforderung an. Der Schweizer Nati-Star soll vor dem Wechsel zu Bayer Leverkusen stehen. Demzufolge wird es ihn wohl in die Bundesliga zurückziehen. Doch die Gunners wollen im Mittelfeld nachrüsten. Und zwar mit Declan Rice.

Laut dem italienischen Transferreporter Fabrizio Romano bereitet Arsenal nun das erste Angebot für den englischen Nationalspieler vor. Bei West Ham United besitzt der 24-Jährige noch einen Kontrakt bis 2024. Zuletzt kolportierte die "Sun", dass die Hammers eine Ablöse von 135 Mio. Euro fordern würden. Zum Vergleich: Für Xhaka winken den Gunners nur 15 Mio. Euro.

Arsenal are preparing opening proposal for Declan Rice as he remains the priority target for summer transfer window; they could sign two midfielders depending on outgoings. 🚨⚪️🔴 #AFC

No negotiations now to respect West Ham; talks will take place in June. pic.twitter.com/rj8w6xY0yd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2023