Xhaka: “Wollen zurück in die Champions League”

Der FC Arsenal ist mit zwei Siegen in die neue Premier-League-Saison gestartet. Für Granit Xhaka gibt es nur ein Ziel: zurück in die Champions League.

Vor drei Jahren nahm der FC Arsenal letztmals an der Champions League teil – bis ins Achtelfinale sollte es seinerzeit für die Gunners gehen. Weil in der Vorserie der FA Cup gewonnen wurde, ging es erneut “nur” in die Europa League. Laut Granit Xhaka, der am Sonntag seinen 28. Geburtstag feiert, soll sich das schnellstmöglich ändern!

Die Vertragsverlängerung mit Pierre-Emerick Aubameyang bis 2023 bezeichnet Xhaka bei “Telegraphic Agency” als wichtige Massnahme: “Das war ein wichtiges Signal für uns alle – wir wollen zurück in die Champions League!” Xhaka ist wieder der Leistungsträger, der er sein soll.

“Ohne Arteta wäre ich nicht mehr hier”

Lange Zeit sah es allerdings nach einem Wechsel aus. Der Schweizer Nationalspieler macht klar, dass er ohne Mikel Arteta nicht mehr in London spielen würde. “Eines ist sicher: Ohne ihn wäre ich nicht in London”, sagt Xhaka. “Er war der entscheidende Faktor, mit seiner Philosophie, mit seinem Stil, mit seiner Idee. Dafür bin ich ihm wirklich dankbar.”

Den ersten Titel kann Arsenal und Xhaka keiner mehr nehmen. Im Finale des Community Shield wurde der FC Liverpool mit 6:5 nach Elfmeterschiessen besiegt. Der AFC spielt mit vier Siegen in vier Pflichtspielen bislang eine perfekte Saison. Am Montag (21 Uhr) geht es erneut gegen die Reds.

aoe 27 September, 2020 11:32