Warum weinte Zinchenko gegen Liverpool? Das steckt dahinter

Oleksandr Zinchenko bricht nach seiner Auswechslung mutmasslich in Tränen aus. Der vermutete Grund: Sein schwaches Abwehrverhalten, das Arsenal gegen Liverpool die Punkte kostet.

Wie auf Bildern zu sehen ist, wirkte Oleksandr Zinchenko am Sonntag bei Arsenals Gastspiel in der Premier League in Liverpool deutlich frustriert, gar als würde er weinen. Laut «TalkSPORT» liegt der Grund darin, dass der Ukrainer unmittelbar vor seiner Auswechslung massgeblich an der Entstehung des finalen 2:2-Ausgleichstreffer der Reds beteiligt war. Gegen Trent Alexander-Arnold verteidigte er fahrig, wodurch der Liverpool-Verteidiger eine Flanke auf Roberto Firmino schlug, der letztlich einköpfte.

Trent really nutmegged Zinchenko into tears💀😭😭 pic.twitter.com/8r2jOGu58W — Footebate (@footebate) April 10, 2023

Zinchenko erhielt nach Spielende scharfe Kritik. «Mir geht Zinchenko nicht aus meinem Kopf», so TV-Experte und Ex-Liverpool-Star Jamie Carragher bei «Sky». «Es geht um den Meistertitel, da muss man aggressiver sein. Das darf nicht passieren.» Er forderte vom Arsenal-Verteidiger auf, mehr Intensität an den Tag zu legen: «Es ist fast so, als würde er trainieren und nicht wollen, dass der Ball durch seine Beine fliegt.» Carraghers Kollege Roy Keane äusserte sich ähnlich und fügte hinzu: «Das ist alles viel zu einfach – vor allem, wenn man Titel gewinnen will.»

Zinchenko just laid the Easter egg. pic.twitter.com/56xSULkjwP — Abdurahman. (@matovium) April 9, 2023

Zwischenzeitlich hatte Arsenal gegen Liverpool sogar mit 2:0 geführt, am Ende aber den Sieg und damit wichtige Punkte verschenkt. Die Gunners liegen zwar noch sechs Punkte vor Manchester City an der Tabellenspitze, ManCity hat jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand und zudem kommt es noch zum direkten Duell zwischen Arsenal und dem amtierenden Meister aus Manchester.

adk 10 April, 2023 11:41