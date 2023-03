Ausverkauf bei Chelsea: Kai Havertz und 4 weitere Stars könnten weg

Nach den grossen Investitionen in den letzten beiden Transferfenstern, könnte beim FC Chelsea im kommenden Sommer auch auf der Seite der Abgänge so einiges gehen. Gleich fünf Stars stehen auf der Kippe, darunter auch Kai Havertz (23).

Der deutsche Offensivspieler stiess im September 2020 von Bayer Leverkusen zu den Londonern. Sein Output in Sachen Tore ist aber schlicht ungenügend. Zudem scheint noch immer nicht ganz klar, auf welcher Position er am besten zur Geltung kommt. Laut «Daily Mail» führt Havertz eine prominente Liste von Spielern an, die den Verein im Sommer verlassen könnten. Möglicherweise keine Zukunft mehr im Verein haben auch Christian Pulisic (24), Hakim Ziyech (29), Pierre-Emerick Aubameyang (29) und Mateo Kovacic (28).

Der Kader bei Chelsea ist derzeit sehr gross. Deshalb sollen nach dieser Saison auch einige Spieler gehen. Weitere prominente Neuzugänge wird es aber mit dem neuen Besitzer Todd Boehly auch geben.

psc 6 März, 2023 09:58