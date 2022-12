Bestätigt: Ex-Leipzig-Manager Christopher Vivell beginnt bei Chelsea

Der 36-jährige Deutsche übernimmt bei den Londonern den Posten des Technischen Direktors, den er bis Anfang Oktober bei den Roten Bullen bekleidete. Vivell wird sich bei den Blues um die Bereiche Scouting und Kaderplanung kümmern.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt der Manager: «Chelsea baut das aufregendste Projekt im Weltfussball auf, und ich bin sehr stolz darauf, dem Verein beizutreten. Es gibt so viel Potenzial für den Verein, um weiterhin erfolgreich zu sein, sich zu entwickeln und zu wachsen. Unter den neuen Eigentümern, Graham Potter und dem breiteren Sportteam gibt es eine klare und nachhaltige Philosophie, die durch Leistungsanalyse, Daten und Innovation untermauert wird.»

Chelsea-Boss Todd Boehly freut sich über den Neuzugang, der offenbar auch eine Ablöse kostete: «Wir freuen uns, dass Christopher diese wichtige Führungsrolle im Verein übernimmt. Seine Arbeit in Deutschland und Österreich spricht für sich selbst. Wir sind zuversichtlich, dass er seinen beeindruckenden Weg hier bei Chelsea fortsetzen wird. Er wird Graham und die Eigentümergruppe unterstützen und eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere Vision für den Klub voranzutreiben.»

Chelsea FC is pleased to announce the appointment of Christopher Vivell as the club's new technical director.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 21, 2022