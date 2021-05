Chelsea-Coach Tuchel weist inzwischen eine unglaubliche Bilanz auf

Thomas Tuchel hat beim FC Chelsea Anfang dieses Jahres das Traineramt übernommen. Seither geht es fast nur aufwärts. Eine Bilanz des Deutschen ist besonders eindrücklich.

Der 47-Jährige gewinnt bislang fast alle Duelle gegen die vermeintlichen Toptrainer in Europa. Unter der Führung von Tuchel hat Chelsea Siege gegen Jürgen Klopps Liverpool, Zinédine Zidanes Real Madrid, José Mourinhos Tottenham Hotspur, Pep Guardiolas Manchester City und Carlo Ancelottis Everton gefeiert. Auch Diego Simeones Atlético wurde gleich zweimal besiegt. Und was noch unglaublicher ist: In diesen sieben Spielen hat Chelsea keinen einzigen Gegentreffer kassiert. Einzig beim 1:1 im Hinspiel gegen Real, das auch nicht gewonnen wurde, gab es ein Gegentor.

Tuchel hat nach seiner Übernahme insbesondere die Defensive der Blues stabilisiert. Auch Real Madrid biss sich an dieser im Rückspiel des Champions League-Halbfinales die Zähne aus und wurde kaum gefährlich.

Die Krönung in seinem ersten Halbjahr in London könnte der deutsche Coach erfahren, wenn er Guardiolas ManCity im Finale der Champions League am 29. Mai erneut besiegt.

psc 6 Mai, 2021 15:54