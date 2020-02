Chelsea wird es bei Moussa Dembélé versuchen

Der französische Torjäger Moussa Dembélé steht bei Chelsea schon seit längerem im Fokus und tut es weiterhin.

Nach Angaben des “London Evening Standard” ist der 23-jährige Angreifer für die Offensive eines der ganz grossen Transferziele der Londoner. Gerüchten zufolge darf Trainer Frank Lampard im Sommer rund 150 Mio. Pfund für Neuzugänge ausgeben. Einen Teil davon könnte sein Klub in Moussa Dembélé investieren.

Der Stürmer steht noch bis 2023 bei Olympique Lyon unter Vertrag. In der aktuellen Saison sind ihm in 33 Pflichtspielen für seinen Verein bereits 18 Treffer gelungen. Dembélé darf sich im Sommer angesichts seiner Torquote auch Hoffnungen auf eine Teilnahme an der EM mit dem amtierenden Weltmeister machen.

psc 5 Februar, 2020 15:14