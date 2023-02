Chelsea macht Napoli-Stürmer Victor Osimhen zum Transferziel Nummer 1

Der FC Chelsea plant auch in der Transferperiode des Sommers wieder einige Aktivitäten auf dem Markt. Für die Offensive ist Napolis Torjäger Victor Osimhen das Transferziel Nummer eins.

Der 24-jährige Nigerianer spielt seit 2020 für Serie A-Tabellenführer Napoli. In der laufenden Saison hat er in 21 Einsätzen für seinen Klub 17 Treffer markiert. Vertraglich ist Osimhen noch bis 2025 an die Neapolitaner gebunden.

Klubboss Aurelio de Laurentiis soll den Angreifer mit einem Preisschild von satten 150 Mio. Euro ausgestattet haben. Dies schreckt Chelsea-Boss Todd Boehly allerdings nicht ab. Laut «90min.com» sind die Londoner bereit, mehrere Spieler in einen Deal zu integrieren, um die Ablöse zu senken. Ob Napoli darauf einsteigt, ist allerdings fraglich.

psc 9 Februar, 2023 17:46