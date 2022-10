Chelsea hat seinen neuen Sportdirektor gefunden

Der FC Chelsea wurde bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor offenbar fündig: Laurence Stewart soll in Kürze unterschreiben.

Wie «The Athletic» berichtet, wird dieser von der AS Monaco demnächst bei den Londonern anheuern. Mit dem Ligue 1-Klub sind sich die Blues offenbar bereits über die Ablösemodalitäten einig. Laurence Stewart arbeitete in der Premier League bereits für Manchester City und Everton. Bei Chelsea war er wohl nicht erste Wahl. Gerüchten zufolge hat der Verein mit Besitzer Todd Boehly unter anderem bei Christoph Freund (RB Salzburg) und Christopher Vivell (RB Leipzig) angefragt, aber jeweils Absagen kassiert. Stewart war seinerseits zwischen 2018 und 2020 auch schon in Leipzig tätig. Seine aktuelle Aufgabe in Monaco war jene des Technischen Direktors.

Auch Southamptons bisheriger Chefscout Joe Shields wird zu Chelsea wechseln.

psc 25 Oktober, 2022 11:56