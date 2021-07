Chelsea schiebt Ziyech-Abgang einen Riegel vor

Entgegen anderslautender Medienberichte darf Hakim Ziyech den FC Chelsea in diesem Sommer offenbar doch nicht verlassen.

Obwohl in den letzten Woche durchaus Klubs ihr Interesse für Hakim Ziyech hinterlegt haben sollen, will ihn der FC Chelsea nicht abgeben. Ein Wechsel in diesem Sommertransferfenster ist laut Branchenkenner Fabrizio Romano kein Thema. Es scheint so, als würde Trainer Thomas Tuchel fest mit dem 28-Jährigen planen.

Die Blues investierten im Sommer vorigen Jahres immerhin 40 Millionen Euro in den Ziyech-Transfer. Womöglich scheitert ein Wechsel auch daran, dass die Blues damit rechnen, im Pandemietransferfenster ihr investiertes Geld nicht wieder einholen zu können.

Ziyech kam während seiner Debütsaison in London zwar auf wettbewerbsübergreifend 39 Spiele mit sechs Toren und vier Vorlagen. Als Stammspieler darf man den marokkanischen Nationalspieler, der langfristig bis 2025 gebunden ist, allerdings nicht bezeichnen. In den letzten Wochen sollen sich der AC Mailand und der SSC Neapel in Stellung gebracht haben.

