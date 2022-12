Chelsea geht bei Weltmeister Enzo Fernandez in die Vollen

In dieser Woche hat Benfica klargestellt, dass man an einem Verkauf des 21-jährigen Mittelfeldspielers zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich nicht interessiert sei. Lediglich ein sehr hohes Angebot könnte sie zum Umstimmen bewegen. Genau ein solches will laut Transferexperte Fabrizio Romano der FC Chelsea abgeben. Die Ausstiegsklausel für Enzo Fernandez liegt bei 120 Mio. Euro. Die Blues möchten diese Summe allerdings nicht auf einen Schlag überweisen und bereiten stattdessen eine Offerte vor, bei der das Geld über mehrere Instanzen und Jahre abbezahlt wird.

Angeblich hat der Spielmacher einem Wechsel nach London bereits zugestimmt, weshalb die Sache durchaus heiss ist. Liverpool und Manchester United, denen ebenfalls ein Interesse an Fernandez nachgesagt wird, haben bislang kein Angebot abgegeben.

