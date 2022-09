Die Einigung ist da: Denis Zakaria wechselt von Juve zu Chelsea

Denis Zakaria wechselt am Deadline Day von Juventus zum FC Chelsea in die Premier League.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano am Donnerstagabend in seiner Twitch-Show bekanntgibt, haben sich die beiden Klubs bezüglich einer Leihe des 26-jährigen Defensivstrategen mit Kaufoption in Höhe von 30 Mio. Euro geeinigt. Zakaria bestreitet den obligatorischen Medizintest in Turin. Einige Details sind noch zu klären. Zakaria hat dem Wechsel aber zugestimmt, der Deal sollte nur noch Formsache sein. Chelsea übernimmt das volle Gehalt des Mittelfeldspielers.

Nur ein halbes Jahr nach seinem Wechsel von Gladbach zu Juventus verlässt der Schweizer Nationalspieler die Serie A somit bereits wieder und zieht in die Premier League weiter – mindestens bis im kommenden Sommer.

psc 1 September, 2022 19:52