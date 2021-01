Entscheidung um Antonio Rüdiger gefallen

Antonio Rüdiger wird auch für den Rest der Saison beim FC Chelsea bleiben. Angesichts der Ankunft von Thomas Tuchel hofft der 27-Jährige auf eine neue Chance.

Unter dem inzwischen entlassenen Frank Lampard spielte der deutsche Nationalspieler nur eine Nebenrolle: In der aktuellen Saison kam er nur in vier Ligaspielen zum Einsatz. Es zeichnet sich ab, dass Rüdiger nun zu deutlich mehr Chancen kommt. Tuchel wollte den Abwehrspieler einst zu PSG lotsen. Nun arbeiten die beiden in London zusammen. Laut “Sky” ist damit klar, dass Rüdiger beim Premier League-Klub bleibt. Ein Transfer ist definitiv kein Thema mehr.

psc 25 Januar, 2021 13:55