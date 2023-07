Enzo Fernandez lockt Paulo Dybala zu Chelsea

Der argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernandez wechselte zu Beginn dieses Jahres zum FC Chelsea. Jetzt hofft er auf Verstärkung aus seiner Heimat.

Der 22-Jährige sagt in einem Interview mit "Olé", dass er auf Verstärkung in Person von Paulo Dybala hofft. Der 29-Jährige steht bei der AS Roma bis 2025 unter Vertrag. Allerdings verfügt er über eine vergleichsweise "günstige" Ausstiegsklausel in Höhe von 12 Mio. Euro. Der neue Chelsea-Coach Mauricio Pochettino ist ebenfalls Argentinier und soll von Dybala viel halten.

Ob es tatsächlich zum Transfer kommt, ist dennoch fraglich. Der Angreifer betonte schon mehrfach, dass er in Rom sehr glücklich sei.

psc 12 Juli, 2023 09:15