FC Chelsea findet Kepa-Ersatz für 14 Millionen

Der FC Chelsea hat offenbar einen Ersatz für den abgewanderten Kepa Arrizabalaga gefunden. Die Blues nutzen dabei ihre hervorragenden Kontakte in die Major League Soccer.

Der FC Chelsea steht kurz davor, den Transfer von Djordje Petrovic über die Bühne zu bringen. Darüber berichtet die in London ansässige Zeitung "Evening Standard". Damit reagieren die Blues auf den Abgang von Kepa Arrizabalaga, der zu Real Madrid wechselte.

Petrovic ist noch bis Ende 2025 an New England Revolution gebunden und gehört zu den besten Goalies der Major League Soccer. Darüber hinaus ist der 23-Jährige seiner aktuellen Karriere zufolge zweifacher serbischer Nationaltorhüter. New England soll bereits Angebote aus Nantes und von Nottingham Forest abgelehnt haben.

Chelsea braucht dringend einen weiteren Torhüter, da Marcus Bettinelli immer noch verletzt ist und Lucas Bergstrom, der auf Leihbasis gehen soll, derzeit als Ersatztorhüter fungiert. Der aus Brighton gekommene Robert Sanchez wird wohl erst mal Stammkraft bleiben.

aoe 19 August, 2023 12:01