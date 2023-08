Fulham schnappt sich Chelsea-Profi Callum Hudson-Odoi

Der FC Fulham steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Callum Hudson-Odoi.

Der 22-jährige Engländer wurde bei Chelsea ausgebildet, spielt dort in den Plänen von Mauricio Pochettino aber keine zentrale Rolle, nachdem er in der vergangenen Spielzeit mit wenig Erfolg an Bayer Leverkusen verliehen war. Fulham erhält nun offenbar den Zuschlag für den Angreifer. Die Londoner hatten Konkurrenz von Lazio, erhalten laut "Sky Sports" aber den Zuschlag. Hudson-Odoi soll den Transfer bereits innerhalb der nächsten zwei Tage abschliessen.

Grosse Wege muss er nicht gehen: Fulham ist wie Chelsea im Westen Londons beheimatet.

psc 9 August, 2023 16:54