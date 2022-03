Roman Abramovich will Chelsea an einen Schweizer Milliardär verkaufen

Roman Abramovich ist nach der Invasion Russlands in die Ukraine vom operativen Geschäft bei Chelsea zurückgetreten. Der 55-jährige Russe will den Klub offenbar auch schnellstmöglich verkaufen. Der in den USA lebende Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss hat ein entsprechendes Angebot erhalten.

Dies bestätigt der 86-Jährige im Gespräch mit “Blick”. Wyss ist erfolgreicher Unternehmer und tritt schon seit längerem vor allem auch als Philanthrop in Erscheinung. Im November 2020 wurde sein Vermögen von der Zeitschrift “Bilanz” auf 6,5 Milliarden Schweizer Franken geschätzt. Wyss lebt in den USA und verfügt dort auch über hervorragende Kontakte in die höchsten Politikerkreise. Deshalb sagt er, dass er den Ukraine-Krieg auch kommen sah.

Dieser hat auch gravierende Auswirkungen auf verschiedene russische Oligarchen. Roman Abramovich zählt als enger Putin-Vertrauter definitiv dazu. Ihm drohen vom Westen harte Sanktionen. Wyss bestätigt im Interview mit “Blick”, dass ihm der FC Chelsea zum Kauf angeboten wurde. “Ich habe mit drei weiteren Personen am Dienstag ein Angebot erhalten, um Chelsea von Abramovich zu kaufen”, sagt er.

Abramovich wolle den Verein rasch verkaufen. Und für Wyss ist ein Kauf tatsächlich eine Option, wie er ausführt: “Da muss ich jetzt vier bis fünf Tage zuwarten. Abramovich fordert derzeit viel zu viel. Wissen Sie: Chelsea steht bei ihm mit zwei Milliarden Pfund in der Kreide. Aber Chelsea hat kein Geld. Bedeutet: Diejenigen, die Chelsea kaufen, sollen Abramovich entschädigen.”

Stand heute kenne er den genauen Verkaufspreis noch nicht: “Ich kann mir den Einstieg bei Chelsea mit Partnern gut vorstellen. Aber die Rahmenbedingungen muss ich jetzt zuerst genau prüfen. Was ich aber schon sagen kann: So etwas mache ich ganz sicher nicht alleine. Wenn ich Chelsea kaufe, dann mit einem Konsortium bestehend aus sechs bis sieben Kapitalgebern.”

psc 2 März, 2022 00:45