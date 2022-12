Jorginho will unbedingt bei Chelsea bleiben

Der Vertrag des italienischen Mittelfeldprofis Jorginho beim FC Chelsea läuft zum Saisonende aus. Der 31-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er darüber hinaus an der Stamford Bridge bleiben möchte.

Eine Verlängerung des auslaufenden Kontrakts ist das Ziel des Nationalspielers, wie dieser gegenüber «talkSport» klarstellt: «Natürlich will ich bleiben, ich liebe Chelsea.» Gleichzeitig fügt Jorginho an: «Das Ding ist, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, darüber nachzudenken. Ich muss darüber nachdenken, Spiele zu gewinnen, sonst ist das ein Problem.»

Die Blues stehen vor intensiven Wochen in der Premier League und treffen am 27. Dezember auf Bournemouth. Jorginho will im Starensemble von Graham Potter nach wie vor eine wichtige Rolle spielen und konzentriert sich voll auf die Gegenwart. Konkrete Vertragsgespräche sind vorderhand nicht geplant.

Sollte Chelsea ohne ihn planen, stünden die Interessenten wohl bereits Schlange: Juve, Milan und auch Barça würden den Spielmacher angeblich allesamt mit Handkuss nehmen.

