Keine Wechselgedanken: Raheem Sterling hält Chelsea die Treue

Zuletzt tauchten Spekulationen auf, wonach der 28-Jährige die Londoner im Sommer nach nur einem Jahr wieder verlassen könnte, da er nicht auf die Einsatzzeiten kommt, die er sich erwünscht. Dem ist aber nicht so, wie seine Beraterin Kelly Hogarth auf Twitter schreibt. Demnach habe Sterling bei Chelsea keine Unzufriedenheit geäussert: «Er hat sich bei den neuen Besitzern im Sommer langfristig verpflichtet – es gibt im nächsten Transferfenster keine Überprüfung seiner Position.»

Der 28-Jährige steht bei Chelsea bis 2027 unter Vertrag. Zuletzt war er bei Trainer Graham Potter nicht immer gesetzt. Er klagte allerdings auch über Verletzungsprobleme.

🛑 false. Sterling has expressed NO discontent with CFC & having committed his long-term future to the new ownership this summer, there is to be no review of his position in the upcoming transfer window. He very much looks forward to building upon the success of previous seasons. https://t.co/bv0Uuot4tQ

— KHogarth (@KellyHogarth) March 1, 2023