Matthias Sammer rät Nagelsmann von Chelsea-Wechsel ab

Der FC Chelsea ist am Dienstagabend nach einer 0:2-Niederlage gegen Real Madrid aus der Champions League ausgeschieden und setzt seine Abwärtsspirale in dieser Saison trotz Investitionen von mehr als 600 Mio. Euro (!) in den Kader fort. BVB-Berater Matthias Sammer kann Julian Nagelsmann einen Einstieg bei den Blues nicht empfehlen.

Dies teilt er im Rahmen der Übertragung des Champions League-Spiels gegenüber «Amazon Prime» mit. «In dem Konstrukt: Ich würde ihm ganz klar abraten. Es kommt Unruhe durch die Führung, von jemandem, der Einfluss nehmen will, der aber scheinbar keine Ahnung hat. Das wird immer ein Stück weit Einfluss nehmen», sagt Sammer. Damit spricht er die Rolle des neuen Besitzers Todd Boehly an, der aus Sammers Sicht zu viel Einfluss in den sportlichen Bereich nehmen will.

Ob sich Nagelsmann von der Sammer-Aussage beeinflussen lässt, ist offen. Angeblich hat er bereits ein durchaus positives Gespräch mit den Chelsea-Bossen geführt haben.

psc 19 April, 2023 14:23