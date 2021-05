Milan & Tomori: Der mögliche Knackpunkt

Der AC Mailand möchte Fikayo Tomori zur kommenden Saison fest unter Vertrag nehmen. Die sportliche Situation könnte den Rossoneri allerdings zum Verhängnis werden.

In dieser Woche war bekannt geworden, dass der AC Mailand die Ausleihe von Fikayo Tomori (23) in eine permanente Zusammenarbeit umwandeln möchte. Laut “Tuttosport” hängt der geplante Transfer vor allen Dingen daran, ob Milan die Teilnahme an der Champions League realisieren wird.

Ohne die Einnahmen aus Königsklasse, so schreibt es die italienische Sportzeitung, wird es für die Rossoneri schwer werden, den Transfer zu realisieren. Für Tomori würden in wenigen Wochen rund 28 Millionen Euro Ablöse fällig sein. Der abgebende FC Chelsea ist derweil nicht bereit, die Forderung zu senken.

Durch zwei Niederlagen in Folge ist Milan auf den 5. Tabellenplatz durchgereicht worden, der lediglich zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde. Fünf Spieltage vor Schluss ist das Rennen um die Königsklasse an Spannung kaum zu überbieten.

Hinter dem souveränen Spitzenreiter Inter Mailand (79 Punkte) belegen Atalanta Bergamo (68), der SSC Neapel (66), Juventus Turin (66) und Milan (66) die nachfolgenden Plätze.

aoe 1 Mai, 2021 10:36