Noah Okafor ist nicht aufzuhalten und trifft auch an der Stamford Bridge

Zweites Tor im zweiten Champions League-Spiel dieses Jahres: Der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor ist derzeit nicht aufzuhalten und trifft auch gegen Chelsea.

Nach seinem Tor beim 1:1 gegen Milan ist der 22-Jährige auch an der Stamford Bridge erfolgreich und gleicht für Red Bull Salzburg in der 75. Minute zum 1:1 aus, nachdem Raheem Sterling das Heimteam kurz nach der Pause in Führung bringt. Die Vorarbeit für Okafor liefert mit Junior Adamu übrigens ein weiterer Stürmer mit Schweizer Bezug: Der 21-Jährige hat im vergangenen Jahr während gut vier Monaten für den FC St. Gallen gespielt.

Salzburg startet somit mit zwei 1:1-Remis gegen Milan und Chelsea in die Champions League-Kampagne. Einziger Torschütze für die Österreicher ist bislang Noah Okafor.

Der Okafor-Treffer gegen Chelsea im Video:



🗣 Noah Okafor: "Das Team ist einfach geil, mit ihm zu spielen!" #CHESAL #UCL pic.twitter.com/86OwPIOMCK — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 14, 2022

psc 14 September, 2022 22:54