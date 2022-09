Doppeltunnel: Nati-Stürmer Noah Okafor trifft gegen Milan

Der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor setzt in der Champions League auch in dieser Saison Glanzlichter: Gegen Milan trifft der 22-Jährige nach einer spektakulären Einzelleistung.

Der Angreifer von Red Bull Salzburg tunnelt nacheinander zunächst Milan-Verteidiger Pierre Kalulu und mit seinem Schuss dann auch noch Keeper Mike Maignan und bringt seine Farben in der 28. Minute in Front. Es ist bereits der fünfte Saisontreffer von Okafor, der auch in der Liga bereits 4-mal erfolgreich war.

Hier das Husarenstück des Schweizers im Video:

psc 6 September, 2022 21:47