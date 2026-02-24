Manuel Akanji unterläuft Riesenbock und Inter scheitert

Inter Mailand muss im Rückspiel der Champions League-Playoffs gegen den norwegischen Vertreter Bodö/Glimt einen 1:3-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Dies gelingt allerdings nicht. Manuel Akanji unterläuft nach einer knappen Stunde ein folgenschwerer Fehler, der das endgültige Aus der Nerazzurri einleitet.

Der Schweizer Nati-Verteidiger treibt den Ball im eigenen Strafraum nach vorne und will dann einen Pass zu einem Mitspieler anbringen. Das Zuspiel misslingt aber total. Stattdessen können die Norweger übernehmen und nach einer ersten Parade durch Yann Sommer den Treffer durch Jens Petter Hauge erzielen. Es ist bereits der sechste Treffer des 26-jährigen Norwegers in dieser Champions League-Saison. Akanji ärgert sich über den Fehler – und auch über seine Mitspieler, die sich seiner Meinung nach nicht ideal verhalten. Vor dem Seitenwechsel weist der Verteidiger noch die beste Passquote aller Spieler auf. Nach seinem kapitalen Fehler trifft er noch den Pfosten und hat somit auch noch Pech.

Bödo/Glimt Später gelingt später sogar noch das 2:0. Inter kann zwar auf 1:2 verkürzen, dabei bleibt es aber. Der Vorjahresfinalist der Königsklasse scheitert am norwegischen Klub mehr als deutlich mit dem Gesamtskore von 2:5.