Offiziell: Frank Lampard ist zurück beim FC Chelsea

Dies gibt der Premier Ligist am frühen Donnerstagnachmittag bekannt. Lampard coacht die Blues zum zweiten Mal, nachdem er bereits zwischen Sommer 2019 und Januar 2021 als Cheftrainer im Amt war. Diesmal ist er lediglich als Caretaker engagiert und soll im Sommer dann wieder abgelöst werden.

Zum Trainerstaff des 44-Jährigen zählt auch sein früherer Teamkollege Ashley Cole. Zum ersten Mal an der Seitenlinie stehen Lampard und seine Co-Trainer am Samstag beim Auswärtsspiel bei den Wolves.

Als mögliche Nachfolger Lampards ab Sommer werden derzeit vor allem Luis Enrique und Julian Nagelsmann genannt.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023