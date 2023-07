Aubameyang hat einen neuen Klub gefunden

Die Reise von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang führt wohl zurück nach Frankreich.

Laut übereinstimmenden Medienberichten könnte der 34-jährige Gabuner bei Olympique Marseille einen Dreijahresvertrag unterzeichnen. OM strebt dabei einen Transfer zum Nulltarif an. Dies könnte gelingen, da Chelsea nicht mehr mit Aubameyang plant und diesen von der Gehaltsliste streichen will. Sollte der Angreifer dem Wechsel zurück in die Ligue 1 zustimmen, dürfte er diesen auch bewerkstelligen. Zu Gunsten von mehr Spielpraxis müsste er allerdings deutliche Gehaltseinbussen in Kauf nehmen.

psc 18 Juli, 2023 09:15