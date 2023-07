Aubameyang unterschreibt in dieser Woche in Marseille

Der gabunische Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang wird sich noch in dieser Woche Olympique Marseille anschliessen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat sich der 34-jährige Angreifer mit OM über einen Dreijahresvertrag geeinigt. Eine Ablöse wird nicht fällig, Chelsea lässt den Gutverdiener ein Jahr vor Vertragsende ablösefrei ziehen. Aubameyang wird noch am Mittwoch in die südfranzösische Metropole reisen und dort am Donnerstag den Medizincheck absolvieren.

Im Anschluss unterzeichnet er sein Arbeitspapier, das ihn bis 2025 an den Ligue 1-Klub bindet.

psc 19 Juli, 2023 14:34