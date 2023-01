Vor Vollendung: Weltmeister Enzo Fernandez wechselt zu Chelsea

Der FC Chelsea sorgt auf dem Transfermarkt für einen weiteren Paukenschlag: Die Londoner nehmen den argentinischen Weltmeister Enzo Fernandez unter Vertrag.

Der Premier League-Klub hat sich laut «Evening Standard» in der Nacht auf Mittwoch mit Benfica über die Ablösemodalitäten geeinigt. Demnach werden für den 21-Jährigen rund 127 Mio. Euro in Richtung Portugal fliessen. Damit zahlt Chelsea sogar noch mehr als die Ausstiegsklausel, die bei 120 Mio. Euro liegt. Dafür müssen die Blues nicht die gesamte Ablöse auf einen Schlag zahlen. Dies sei wichtig, damit der Klub nicht gegen die UEFA-Fairplay-Regeln verstösst. Alleine in dieser Saison hat Chelsea bislang bereits ein Transferminus von 237 Mio. Euro erwirtschaftet – noch ohne den Enzo Fernandez-Deal.

Der Youngster zählte in der Albiceleste beim WM-Triumph zum Stammpersonal. Persönlich hat er sich schon kurz nach dem Turnier für den Wechsel zu Chelsea ausgesprochen, der nun aller Voraussicht nach zustande kommt.

psc 4 Januar, 2023 13:42