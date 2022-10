Zakaria beim FC Chelsea erneut nicht mal im Kader

Denis Zakaria wartet beim FC Chelsea weiterhin vergebens auf einen Einsatz. Erneut verpasste der Schweizer sogar einen Kaderplatz bei den Londonern.

Bereits vor dem 3:0 gegen die Wolverhampton Wanderers hatte Denis Zakaria «The Athletic» ein Interview gegeben. «Wenn man keine guten Leistungen bringt, hat man keine Chance zu bleiben. Chelsea ist ein grosser Verein, und wenn man nicht gut genug ist, kann man nicht in diesem Verein bleiben», sagte er dort und erklärte: «Ich bin hier, um zu beweisen, dass ich es verdiene, hier zu sein, dass ich ein guter Spieler bin und der Mannschaft helfen kann. Wir werden sehen, was am Ende passiert.»

Gegen die Wolves setzte ihn Cheftrainer Graham Potter jedoch abermals nicht ein. Zakaria war nicht einmal ein Kaderplatz vergönnt – und das ein weiteres Mal in dieser Saison. Transferexperte Fabrizio Romano verweist darauf, dass schon bald ein Gespräch stattfinden könnte, um die Situation des Mittelfeldspielers zu klären. Ob es zum vorzeitigen Abgang im Januar kommt? Bis Saisonende ist der Schweizer von Juventus an den FC Chelsea verliehen. Eine Kaufoption besitzen die Blues.

adk 9 Oktober, 2022 16:18