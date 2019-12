Ancelotti: “Zlatan darf gerne kommen, aber nicht als Spieler”

Die Zukunft von Zlatan Ibrahimovic wird nicht beim FC Everton liegen. Dies hat der neue Toffees-Trainer Carlo Ancelotti gleich bei seiner ersten Pressekonferenz klargestellt.

Der 60-Jährige wurde bei Everton, wo er einen lukrativen Vertrag bis Juni 2024 unterzeichnete, am Montag offiziell vorgestellt. Dabei sprach er auch über Zlatan Ibrahimovic, mit dem er einst bei PSG zusammenarbeitete: “Zlatan ist ein guter Freund von mir. Er war ein Spieler von mir. Glücklicherweise habe ich viele fantastische Spieler trainiert. Aber ich denke Ibrahimovic hat seine Zeit in den USA beendet. Ich weiss nicht, was sein Plan ist. Vielleicht rufe ich ihn an: ‘Wenn du nach Liverpool kommen willst, kannst du kommen, aber nicht um zu spielen’.”

Damit erübrigen sich sämtliche Spekulationen um einen Ibrahimovic-Transfer zum Premier League-Klub. Wo die Zukunft des 38-jährigen Schweden liegt, bleibt weiterhin offen. Milan wird schon sehr lange mit ihm in Verbindung gebracht.

