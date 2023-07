Dele Alli offenbart sich in emotionalem Interview mit Gary Neville

In einem sehr offenen Interview offenbart der gefallene englische Fussballer Dele Alli die Hintergründe für seinen sportlichen Absturz.

Der 27-Jährige befindet sich seit Jahren in einem tiefen Fall: Vom gefeierten englischen Nationalspieler und einer wichtigen Stütze von Tottenham ist er zum inzwischen sowohl bei Everton wie auch Besiktas gescheiterten und nicht mehr erwünschten Profi avanciert. Der grosse Absturz hat in erster Linie mit psychischen Problemen zu tun, mit denen Dele Alli schon immer zu kämpfen hatte. "Es war immer ich gegen mich selbst", sagt der Engländer im Gespräch mit Ex-Profi Gary Neville in dessen Youtube-Format "The Overlap".

In einem rund 45-minütigen Gespräch redet Alli offen wie noch nie und sagt an einer Stelle beispielsweise, dass er sich bereits mit 24 Jahren eines Morgens die Frage nach dem Rücktritt gestellt hat. Ausserdem bekundet er Suchtprobleme mit Alkohol und Tabletten. Sowohl er wie auch Neville vergiessen im äusserst emotionalen Interview Tränen. Dele Alli betont, dass es ihm wichtig sei, Personen, die ein ähnliches Schicksal erleben wie er, zu sagen, dass sie nicht alleine sind. Die positive Nachricht ist, dass er sich nach Behandlung in einer psychiatrischen Klinik nun mental so gut fühle wie noch nie in seinem Leben.

Hier gibt es das Interview.

psc 13 Juli, 2023 11:52