Everton liefert Update zur Trainersuche

Der FC Everton hat auf seiner Webseite ein Update zur Trainersuche geliefert.

Zuletzt meldeten englische Medien, dass Carlo Ancelotti kurz vor der Unterschrift stehe. Von einem langfristigen Vertrag bis 2024 war die Rede. Tatsächlich haben die Toffees dem Italiener aber noch kein konkretes Angebot unterbreitet, wie sie schreiben. “In den elf Tagen seit Marco Silva den Verein verlassen hat, arbeitete das Board von Everton daran einen neuen Cheftrainer zu verpflichten – und hat dafür Treffen mit mehreren Kandidaten abgehalten. Wir können bestätigen, dass noch kein Vertragsangebot abgegeben wurde und keiner der Kandidaten sich bislang zurückgezogen hat.”

Das heisst also, dass neben Ancelotti weiterhin auch andere mögliche Trainer in der Verlosung sind. Vorläufig bleibt Interimscoach Duncan Ferguson auf der Trainerbank. So auch am Mittwoch im Carabao Cup gegen Leicester City.

psc 17 Dezember, 2019 15:49