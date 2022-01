Frank Lampard unterschreibt beim FC Everton

Frank Lampard ist zurück in der Premier League: Der 43-Jährige unterschreibt als Trainer des FC Everton.

Dies berichten englische Medien am Sonntag übereinstimmend. Es gibt sogar einen entsprechenden Foto-Beweis. Lampard musste den Trainerposten beim FC Chelsea vor fast genau einem Jahr räumen. Nun hat er also wieder eine neue Aufgabe gefunden. Der englische Ex-Profi tritt bei den Toffees die Nachfolge des entlassenen Rafael Benitez an.

psc 30 Januar, 2022 18:43