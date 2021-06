Offiziell: Ex-Liverpool-Coach Rafael Benitez heuert bei Everton an

Dort unterschreibt Benitez einen Dreijahresvertrag bis 2024. Auch italienische Klubs bemühten sich zuletzt um ihn, er entschied sich aber für das Angebot der Toffees. Dies ist nicht ohne Brisanz, war Benitez doch zwischen 2004 und 2010 Trainer des FC Liverpool und prägte dort eine Ära inklusive Champions League-Titel. Dass er nun ausgerechnet beim Stadtrivalen anheuert, dürfte sowohl die Fans der Reds wie auch von Everton nicht freuen. Als entsprechende Spekulationen erstmals auftauchten, gab es von verschiedenen Fanlagern bereits Widerstand.

We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager.

— Everton (@Everton) June 30, 2021