Perfekt: Amadou Onana wechselt für 36 Millionen in die Premier League

Wie die Toffees bekanntgeben, unterschreibt Onana einen langfristigen Vertrag bis 2027. Lille erhält neben der Ablöse eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.

Onana kommt meist im defensiven Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch in der Innenverteidigung oder mit offensiverer Ausrichtung spielen.

✍️ | Amadou Onana has signed from LOSC Lille for an undisclosed fee, agreeing a five-year contract until the end of June 2027.

— Everton (@Everton) August 9, 2022