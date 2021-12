Rafa Benitez muss bereits um Everton-Job fürchten

Mit Rafael Benitez wurde erst im Sommer ein neuer Coach angestellt. Der 61-jährige Spanier steht bis 2024 unter Vertrag. Wirklich nach Wunsch läuft es unter ihm bislang allerdings nicht. Englischen Medienberichten zufolge wackelt der Stuhl des Trainers bereits.

In einer anderen Personalie wurden schon Konsequenzen gezogen: Der niederländische Sportdirektor Marcel Brands (59) wurde nach dreieinhalb Jahren freigestellt. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass man mit der Kaderzusammenstellung nicht wirklich zufrieden ist. In einem Statement des Vereins heisst es weiter: “Es wird nun eine strategische Überprüfung der Fussballstruktur stattfinden, die Aufschluss über das beste Modell geben wird, mit dem der Club langfristig fortfahren kann.” Dabei wird wohl eben auch Benitez hinterfragt.

Everton Football Club can confirm that Marcel Brands has left his post as Director of Football.

— Everton (@Everton) December 5, 2021