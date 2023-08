Situation eskaliert: Leeds lässt Willy Gnonto nicht wechseln

Willy Gnonto hat keine Lust auf Championship-Fussball und will Leeds United nach dem Abstieg deshalb noch in diesem Sommer verlassen. Mit Everton gibt es auch einen sehr konkreten Interessenten aus der Premier League. Aber ein entsprechender Transfer kommt wohl nicht zustande.

Der 19-Jährige stand in dieser Saison zum Saisonstart von Leeds noch auf dem Platz. Seither ist er aufgrund seines akuten Wechselwunschs nicht mehr Teil des Kaders. Laut englischen Medienberichten hat die Leeds-Klubleitung in dieser Woche nun aber entschieden, dass man Gnonto nicht verkaufen will. Dieser wäre sehr gerne zu Everton gewechselt, wo Trainer Sean Dyche ein grosser Fan von ihm sein soll.

Stattdessen muss Gnonto nun voraussichtlich in Leeds bleiben. Immerhin soll er da wieder ins Team integriert werden. Ob er grosse Lust darauf hat, ist allerdings dahingestellt. Der Ex-FCZ-Stürmer will unbedingt auf höchstem Niveau spielen, um nächsten Sommer Chancen auf eine EM-Teilnahme mit Italien zu haben.

psc 23 August, 2023 15:20