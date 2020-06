Thiago Silva hat nach Rauswurf bei PSG klaren Plan

Thiago Silva hat bei Paris St. Germain keine Zukunft mehr. Dies wurde dem Brasilianer in dieser Woche eröffnet. Für die Zukunft hat der 35-Jährige einen klaren Plan.

Obwohl die Reise in Paris für den Routinier nicht mehr weitergeht, will er vorderhand in Europa bleiben. Laut “ESPN” plant Thiago Silva mindestens zwei weitere Spielzeiten im europäischen Spitzenfussball. Eine Rückkehr nach Brasilien oder ein Wechsel in exotischere Gefilde kommt für den langjährigen Seleçao-Kicker derzeit nicht infrage.

Interessenten soll es bereits geben. Angeblich würde Carlo Ancelotti seinen früheren Schützling gerne zum FC Everton holen.

psc 10 Juni, 2020 13:54