Ex-Teamkollege möchte Mbappé locken

Kylian Mbappé wird neben Real Madrid auch immer wieder mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Nun möchte dessen Ex-Teamkollege Fabinho seinen Kumpel zu den Reds locken.

Dass Kylian Mbappé über 2022 hinaus bei Paris Saint-Germain bleibt, ist ungewiss. Der Stürmer wollte sich zuletzt nicht zu seinem derzeitigen Klub bekennen, weshalb erneut Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang auftauchen.

Liverpools Fabinho, der einst mit Mbappé gemeinsam bei der AS Monaco spielte, würde seinen ehemaligen Teamkollegen gerne in Liverpool sehen. “Ich würde ihn gerne in Liverpool begrüssen”, so der Brasilianer im Interview mit Telefoot.

2017 wechselte der Franzose für 180 Mio. Euro von der AS Monaco zu PSG. Bei einem möglichen Abgang würde eine ähnlich oder sogar noch höhere Summe aufgewendet werden müssen. Ob die Reds diese zahlen können, scheint eher unwahrscheinlich.

adk 14 Januar, 2020 11:30