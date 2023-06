Fix: James Milner wechselt nach 8 Jahren in Liverpool zu Brighton

Dort unterschreibt der einstige Leeds-Junior einen Vertrag für eine Spielzeit bis Sommer 2024. Cheftrainer Roberto De Zerbi freut sich über die Unterschrift von Milner: "Er ist eine hervorragende Ergänzung für uns und ich bin sicher, dass er dazu beitragen wird, uns auf ein noch höheres Niveau zu bringen."

David Weir, Technischer Direktor, führt aus: "Seine Erfahrung spricht für sich, denn er hat bereits viele Spiele bestritten und im Laufe seiner Karriere zahlreiche Trophäen gewonnen. Diese Spiele beinhalten europäische Wettbewerbe, die für uns in unserer ersten Saison in Europa von großem Wert sein werden."

We're pleased to confirm that @JamesMilner will join us on a one-year deal with a year’s option when his Liverpool contract expires on 30 June. 😁

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 14, 2023