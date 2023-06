Fix: RB Leipzig leiht Liverpool-Talent Fabio Carvalho aus

Der Leih-Transfer von Liverpools Youngster Fabio Carvalho zu RB Leipzig ist perfekt.

Der 20-jährige Portugiese wird die kommende Saison somit in der Bundesliga spielen. Eine Kaufoption besteht nicht, dies lehnten die Reds ebenso ab wie eine Leihe für gleich zwei Jahre. Carvalho wechselte erst vor Jahresfrist für knapp 6 Mio. Euro Ablöse von seinem Stammklub Fulham nach Liverpool. Dort kam er aber vor allem in der Rückrunde kaum mehr zum Zug. Trainer Jürgen Klopp hält nach wie vor grosse Stücke auf dem Offensivtalent. Dieses soll nun in Leipzig mehr Spielpraxis erhalten als zuletzt in Liverpool.

Fábio #Carvalho vom @LFC schließt sich leihweise für ein Jahr bis Juni 2024 den Roten Bullen an. Der 20-Jährige spielt im offensiven Mittelfeld und kann dort auf allen Positionen eingesetzt werden. Willkommen in Leipzig, Fábio! 👋 — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 30, 2023

psc 30 Juni, 2023 14:12