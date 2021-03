Jürgen Klopp sagt für die Löw-Nachfolge bereits ab

Angesichts des Rücktritts von Jogi Löw als deutscher Nationaltrainer nach der EM im Sommer werden bereits potentielle Nachfolger ins Spiel gebracht: Jürgen Klopp steht zumindest für eine direkte Übernahme nicht zur Verfügung.

Auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel zwischen Liverpool und RB Leipzig redet der 53-Jährige Klartext und nimmt sich für die potentielle Löw-Nachfolge aus dem Rennen: “Nein, ich stehe im Sommer oder nach dem Sommer als potentieller Trainer der deutschen Nationalmannschaft nicht zur Verfügung. Ich habe noch drei Jahre Vertrag in Liverpool. Es ist einfach: Du unterschreibst einen Vertrag und willst diesen erfüllen.”

Trotz aktueller Baisse in der Meisterschaft denkt Klopp also nicht an eine Aufgabe seines Trainerpostens bei den Reds. Dort ist er seit Sommer 2015 im Amt und wurde mit dem Klub unter anderem Champions League-Sieger und englischer Meister.

