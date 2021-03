Jürgen Klopp sagt, wer der beste Spieler ist, den er je trainiert hat

Jürgen Klopp verrät in einem Interview mit Lothar Matthäus, wer der beste Spieler ist, den er je trainiert hat.

Der Liverpool-Coach hat in seiner Karriere schon viele Weltklasseprofis gecoacht. Einer hat ihm aber besonders imponiert: Es ist der amtierende Weltfussballer Robert Lewandowski. Der 32-jährige Pole überzeugt Klopp vor allem mit seiner enormen Arbeitsmoral. Der Torjäger habe in seiner Karriere schlicht das Maximale herausgeholt. “Was Lewy aus seinem Potenzial gemacht hat, wie er sich zu diesem Spieler gepusht hat, der er heute ist: Das ist aussergewöhnlich”, sagt Klopp in der “Sport Bild” im Gespräch mit Lothar Matthäus.

Würde jeder Spieler aus seiner Ausgangssituation eine Entwicklung wie Lewandowski machen, wäre die Fussballwelt komplett verrückt: “Dann würden alle spielen wie die absolut Wahnsinnigen.” Es gäbe kaum mehr Fehler.

Lewandowski sei “eine absolute Maschine, im Paket will ich ihn herauspicken. Ich möchte mich dennoch bei allen anderen genauso bedanken, dass es am Ende so ausgesehen hat, als wäre ich ein ganz guter Trainer.”

psc 17 März, 2021 11:04