Liverpool: Lallana verlängert kurzzeitig und geht dann

Stürmer Adam Lallana steht dem FC Liverpool bis Saisonende zur Verfügung. Danach ist für den Engländer aber Schluss bei den Reds.

Eigentlich wäre der ehemalige Nationalspieler nur noch bis Ende Juni an den englischen Tabellenführer gebunden. Der 32-Jährige hat sich mit dem Klub nun aber über eine kurzzeitige Verlängerung um einen Monat bis Ende Juli geeinigt. “Ich weiss, wie begehrt Adam in diesem Moment bei anderen Klubs ist, die ihn für die nächste Saison haben wollen. Dies ist für ihn eine Verpflichtung uns gegenüber – und wir sind ihm dafür sehr dankbar”, sagt Liverpools Trainer Jürgen Klopp. Er freut sich, dass er bis Saisonende auf Lallana zählen kann, “um die Arbeit zu beenden und den Abschied zu nehmen, den er so sehr verdient hat.”

Der Reds-Coach führt aus: “Adam stellt den Klub immer an die erste Stelle – immer!”

Der Angreifer stiess 2014 von Southampton zu den Reds. Seine Einsatzzeiten waren zuletzt aber, auch aufgrund von Verletzungen, zurückgegangen. Im Hinblick auf die nächste Spielzeit wird er woanders anheuern. Leicester City und Burnley gelten als Optionen.

psc 9 Juni, 2020 14:54