Liverpool findet eine serbische Alternative zu Bellingham

Jude Bellingham könnte für den FC Liverpool in diesem Sommer zu teuer sein. Die Reds haben nun eine Alternative im Blick: Den serbischen Lazio-Star Sergej Milinković-Savić.

Über einen Wechsel des 28-jährigen Nationalspielers in die Premier League wird seit Jahren spekuliert. In der Vergangenheit galt vor allem Manchester United als Interessent für den Spielmacher. Laut italienischen Medienberichten rückt nun aber Liverpool in den Fokus. Dort wäre Milinković-Savić eine günstigere Alternative zu Jude Bellingham für die Verstärkung der Mittelfeldzentrale.

Dass die Reds in diesem Bereich im Sommer zulegen werden, ist klar. Bellingham gilt bei Trainer Jürgen Klopp als Wunschlösung. Da der Vertrag von Milinković-Savić 2024 ausläuft, wäre er aber deutlich günstiger. Der Mittelfeldprofi soll auch im Blickfeld von Juventus und Arsenal stehen.

psc 23 März, 2023 10:36