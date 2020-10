Weiterer COVID-19-Fall beim FC Liverpool! Der Englische Meister gibt bekannt, dass Sadio Mane positiv auf das Coronavirus getestet wurde und sich gemäss der Richtlinien in Isolation begeben hat. Der Flügelstürmer zeige zwar leichte Symptome, sei insgesamt aber bei guter Gesundheit.

Mane war noch am Montag im Premier-League-Spiel gegen den FC Arsenal im Einsatz. Beim 3:1 erzielte er seinen dritten Saisontreffer. Der Offensiv-Star wird somit das kommende Liga-Auswärtsspiel gegen Aston Villa (Sonntag, 20.15 Uhr) und wahrscheinlich auch die Heimpartie gegen den FC Everton (17. Oktober) nach der Länderspielpause verpassen.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

— Liverpool FC (@LFC) October 2, 2020