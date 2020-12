Salah-Landsmann Aboutreika: “Er ist in Liverpool nicht glücklich”

Mohamed Salah sorgte am Wochenende mit einem Interview mit der “AS” für Gesprächsstoff, in dem er einen Wechsel in die spanische La Liga nicht ausschloss. Jetzt doppelt sein Landsmann Mohamed Aboutreika nach und behauptet, dass der Liverpool-Legionär bei den Reds gar nicht glücklich sei.

Salah wechselte im Sommer 2017 für 42 Mio. Euro Ablöse von der AS Roma nach Liverpool und ist dort seither Stammspieler und einer der wichtigsten Akteure. Dennoch ist er nach Aussage von Aboutreika bei “beIn Sports” nicht happy: “Ich habe Salah angerufen und ich weiss, dass er bei Liverpool nicht glücklich ist. Er hat mir die Gründe genannt, aber das sind Geheimnisse und ich kann darüber in der Öffentlichkeit nicht sprechen.”

Der 105-fache Nationalspieler behauptet, dass Liverpool erwäge Salah aus wirtschaftlichen Gründen zu verkaufen. Der Vertrag ist aktuell bis 2022 datiert. Salah sagte im Interview am Wochenende, dass man nie wisse, was die Zukunft bringe. Diese liege in seinem Fall aber in den Händen des Vereins.

Von offizieller Seite des englischen Meistern gab es bislang keine öffentlichen Statements. Anzeichen für einen anstehenden Salah-Verkauf gibt es ansonsten bisher allerdings nicht.

psc 21 Dezember, 2020 18:47