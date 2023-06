RB Leipzig krallt sich auch Liverpool-Talent Fabio Carvalho

RB Leipzig schnappt sich für die kommende Saison die Dienste des portugiesischen Sturmtalents Fabio Carvalho.

Der 20-Jährige wechselte vor Jahresfrist von Fulham zum FC Liverpool. Nach einem durchaus verheissungsvollen Start tauchte er in der Rückrunde allerdings ziemlich unter und wurde von Jürgen Klopp kaum noch eingesetzt. Nun will Carvalho seine Karriere in der Bundesliga neu lancieren. Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben sich alle Parteien über ein Leihgeschäft bis Juni 2024 geeinigt. Eine Kaufoption wird nicht bestehen, da die Reds eine solche abgelehnt hatten.

Der Transfer soll in der kommenden Woche final über die Bühne gehen.

psc 23 Juni, 2023 11:50