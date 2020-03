Reds verhandeln mit Soumare

Trotz des Coronavirus laufen im Hintergrund die Planungen für die kommende Saison. Der FC Liverpool führt offenbar seit geraumer Zeit Verhandlungen mit Boubakary Soumare.

Der FC Liverpool scheint Ausschau nach einem neuen Sechser zu halten – und ist im Zuge dessen auf Boubakary Soumare gestossen. Die spanische “Sport” berichtet, dass die Reds seit Längerem Verhandlungen mit dem Junioren-Nationalspieler Frankreichs führen. Unterschrieben sei allerdings noch nichts, heisst es.

Soumare hat für den kommenden Sommer eine Vielzahl an Optionen. Der FC Barcelona gilt ausserdem als möglicher Abnehmer des Mittelfeldtalents vom OSC Lille. Soumare ist in aller Munde und kommt in der aktuell ausgesetzten Saison bereits auf über 2.000 Spielminuten.

Ein Schnäppchen wird der 21-Jährige mit senegalesischem Hinergrund wohl allerdings nicht. Vertraglich ist Soumare noch bis 2022 an den Ligue-1-Klub gebunden.

aoe 21 März, 2020 17:22